Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина украл деньги ради наркотиков и оставил на месте преступления записку с извинениями

Американец ограбил несколько заведений и оставил в одном записку с извинениями

close
100%
San Fernando Police Department‎

В США серийный грабитель оставил записку с извинениями на месте преступления, сообщает TMZ.

В полиции рассказали, что за последние несколько ночей в городе Сан-Фернандо было ограблено 10 заведений общепита. Правоохранители уверены, что за всеми разбойными нападениями стоит один человек.

В одном из случаев вор оставил записку, в которой указал, ради чего он совершил преступления, и попросил прощения.

«Извините! Нужны деньги на наркотики, больше не вернусь», — написал он.

Владелец пострадавшего заведения рассказал, что «вежливый» грабитель оставил повсюду битое стекло и сломал кассовый аппарат. Как уточняется, злоумышленник забрал только купюры и разбросал повсюду монеты. Полиция разыскивает налетчика.

Ранее в Италии неизвестный угнал у молодоженов машину и вернул ее, оставив в салоне трогательную записку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами