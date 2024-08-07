Мужчина украл деньги ради наркотиков и оставил на месте преступления записку с извинениями

В США серийный грабитель оставил записку с извинениями на месте преступления, сообщает TMZ.

В полиции рассказали, что за последние несколько ночей в городе Сан-Фернандо было ограблено 10 заведений общепита. Правоохранители уверены, что за всеми разбойными нападениями стоит один человек.

В одном из случаев вор оставил записку, в которой указал, ради чего он совершил преступления, и попросил прощения.

«Извините! Нужны деньги на наркотики, больше не вернусь», — написал он.

Владелец пострадавшего заведения рассказал, что «вежливый» грабитель оставил повсюду битое стекло и сломал кассовый аппарат. Как уточняется, злоумышленник забрал только купюры и разбросал повсюду монеты. Полиция разыскивает налетчика.

Ранее в Италии неизвестный угнал у молодоженов машину и вернул ее, оставив в салоне трогательную записку.