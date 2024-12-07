Эрмитаж на один день стал бесплатным

В Санкт-Петербурге в честь Дня Святой Екатерины, 7 декабря, Эрмитаж станет бесплатным для жителей и гостей города. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

В Эрмитаже уточнили, что в честь этой святой при крещении была названа императрица Екатерина Великая, которая основала музей и оказывала ему покровительство.

Согласно пресс-релизу, посетители смогут бесплатно побывать в Главном музейном комплексе, Главном штабе, Дворце Меншикова, Музее императорского фарфорового завода и Зимнем дворце Петра I. Экскурсий там не будет, зато гости Эрмитажа смогут пройтись по Реставрационно-хранительскому центру «Старая Деревня» по маршруту открытого хранения.

Отдельно отмечается, что в Золотую и Бриллиантовую кладовые Галереи драгоценностей бесплатные билеты продаваться не будут. Их можно будет посетить за плату с экскурсией. Количество бесплатных билетов ограничено пропускной способностью музейный комплексов.

В начале декабря генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «готовится к смене караула».

Ранее турист посидел на троне в Эрмитаже и отправился срывать картины.