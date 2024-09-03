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Участник СВО ранил брата ножом в грудь за то, что он пил алкоголь в Рамадан

В Тюмени осудили мужчину, который порезал брата за пьянство во время Рамадана

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Depositphotos

Участник спецоперации из Тюмени порезал брата ножом за то, что тот пил спиртное во время поста Рамадан. О решении суда сообщает Ura.ru.

Как говорится в материалах дела, подсудимый находился в напряженных отношениях со своим родственником, который вел разгульный образ жизни и не соблюдал мусульманские традиции. Братья встретились в гостях и вновь поссорились. Обвиняемый стал объяснять близкому человеку, что в период Рамадана запрещено употреблять алкоголь, но тот в ответ начал грубить. Тогда нападавший ударил брата складным ножом в грудь и сам отвез его в больницу.

У потерпевшего диагностировали проникающее ножевое ранение с повреждением селезенки и диафрагмы. Против его родственника возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд учел, что мужчина является ветераном боевых действий и принимал участие в СВО, в итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.

Ранее во Франции подростка ударили по лицу его сверстники за то, что он поцеловал девушку в Рамадан.

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