Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудников приморского роддома заподозрили в продаже младенцев бездетным парам

В Приморье проверят роддом, где сотрудников подозревают в торговле детьми

close
Depositphotos

Сотрудников роддома в Приморском крае заподозрили в торговле новорожденными. Об этом говорится в Telegram-канале СК России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил начать проверку после выхода в эфир на федеральном канале программы, где прозвучала история женщины, которая 12 лет назад родила в этом медучреждении дочь. Однако вскоре врачи сообщили ей, что младенец не выжил.

Тем не менее женщина уверена, что новорожденный ребенок попал в бездетную семью и винит в этом сотрудников роддома. Сообщается, что подобных случаев с продажей младенцев может быть несколько.

Ранее отец из Карелии заявил, что врачи из перинатального центра похитили его сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами