Сотрудников приморского роддома заподозрили в продаже младенцев бездетным парам

Сотрудников роддома в Приморском крае заподозрили в торговле новорожденными. Об этом говорится в Telegram-канале СК России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил начать проверку после выхода в эфир на федеральном канале программы, где прозвучала история женщины, которая 12 лет назад родила в этом медучреждении дочь. Однако вскоре врачи сообщили ей, что младенец не выжил.

Тем не менее женщина уверена, что новорожденный ребенок попал в бездетную семью и винит в этом сотрудников роддома. Сообщается, что подобных случаев с продажей младенцев может быть несколько.

Ранее отец из Карелии заявил, что врачи из перинатального центра похитили его сына.