Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

Пять автомобилей столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник информации.

«На внешней стороне 108 км МКАД произошла авария, столкнулись пять автомобилей», – сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадали пять человек. Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП образовалась огромная пробка.

До этого жительница Калининграда попала в больницу после столкновения с машиной.

29-летний водитель машины марки Renault повернул на проспект Калинина и сбил 13-летнюю девочку. При этом она оказалась на капоте автомобиля. В результате ДТП девочка получила травмы.

В ГИБДД напомнили о том, что при повороте человек за рулем должен уступать пешеходам, самокатчикам или велосипедистам и ждать, пока они не перейдут дорогу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье байкер въехал в растянутую между деревьями веревку.