В Роспотребнадзоре рассказали о завозах вируса оспы обезьян в Россию

В России отработан механизм, блокирующий распространение завоза оспы обезьян, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она не исключила появления инфекционного заболевания в России.

«Каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», — сказала Попова.

4 декабря директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что пределы Африки перешагнула новая мутация вируса оспы обезьян, которая быстро распространяется. По его словам, болезнь уже вызывала случаи заражения в Европе. Жителям пока не докладывали о ситуации, поэтому это лишь предварительные данные. Он напомнил, что в Африке в принципе много инфекций и геморрагических лихорадок (вирусных инфекционных заболеваний, которые вызывают повышение температуры тела, кровотечения из носа или рта, внутренние кровотечения), но опасность оспы обезьян в том, что она вышла за пределы континента.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличении лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее сообщалось, что в Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания.