В Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания

Власти Демократической Республики Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания, распространяющегося в провинции Кванго. Об этом сообщает конголезский новостной портал Actualite.

В министерстве здравоохранения республики заявили, что в провинцию направлена бригада специалистов, чтобы обеспечить немедленное лечение зарегистрированных случаев, провести забор проб крови и других необходимых анализов для выявления характера заболевания. На месте предполагается провести «обширные полевые исследования».

«В ожидании результатов текущих расследований министерство призывает население к спокойствию, бдительности и строгому соблюдению профилактических мер», — говорится в заявлении министра здравоохранения.

Населению советуют избегать массовых собраний, соблюдать правила гигиены, включая регулярное мытье рук с мылом, и сообщать властям о всех новых случаях заболевания.

4 декабря Роспотребнадзор прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Конго. В ведомстве отметили, что симптомы заболевания схожи с гриппом: пациенты жалуются на высокую температуру и сильную головную боль. Российские специалисты следят за развитием событий.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения оспы обезьян в России.