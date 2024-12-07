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Синоптик рассказал о потелплении до 0°C в Москве в воскресенье

Вильфанд: в Москве в воскресенье потеплеет до 0°C

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в воскресенье в Москве потеплеет до 0°C.

П словам Вильфанда, в ночь на субботу в Москве будет — 6°C и до — 8... 9°C.

«В центре европейской России в выходные температура около нормы, вполне нормальные морозцы. <...> В воскресенье начнется небольшое повышение температуры: ночные температуры в Москве уже в диапазоне минус 1 – минус 3, а дневные - 0 – минус 2, в центре города даже до плюс 1 градус», — поделился синоптик.

Уже в начале следующей недели температура в столице будет выше нормы на 1 — 2°C.

До этого Вильфанд говорил, что аномально теплая для декабря погода продержится в Сибири до середины следующей недели.

Он напомнил, что в начале недели в Сибири установилась аномально теплая для первого месяца зимы погода с температурами на 16-20 градусов выше нормы.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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