Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВОЗ назвала болезнь, которая может распространиться в американском регионе

ВОЗ: лихорадка Оропуш может распространиться в американском регионе

close
Denis Balibouse/Reuters

Лихорадка Оропуш может с высокой долей вероятности распространиться в американском регионе, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квртиру организации.

Отмечается, что на глобальном уровне ВОЗ расценивает уровень риска распространения вируса болезни как низкий.

«По состоянию на 25 ноября в Американском регионе в 10 странах и на 1 территории было зарегистрировано в общей сложности 11 634 подтвержденных случая заболевания Оропуш», — говорится в сообщении ВОЗ.

С начала года болезнь выявили в Боливии, Бразилии, Гайане, Каймановых Островах, Канаде, Колумбии, Кубе, Панаме, Перу, США и Эквадоре.

Вирус Оропуш был обнаружен в 1955 году. Он передается людям через укусу насекомых, как правило, комаров. Заражение вызывает лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах, озноб, тошноту, рвоту и сыпь.

До этого доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщала, что симптомами неизвестного вируса, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), являются головная боль, покраснение глаз и симптомы, похожие на грипп.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения mpox в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами