ВОЗ назвала болезнь, которая может распространиться в американском регионе

Лихорадка Оропуш может с высокой долей вероятности распространиться в американском регионе, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квртиру организации.

Отмечается, что на глобальном уровне ВОЗ расценивает уровень риска распространения вируса болезни как низкий.

«По состоянию на 25 ноября в Американском регионе в 10 странах и на 1 территории было зарегистрировано в общей сложности 11 634 подтвержденных случая заболевания Оропуш», — говорится в сообщении ВОЗ.

С начала года болезнь выявили в Боливии, Бразилии, Гайане, Каймановых Островах, Канаде, Колумбии, Кубе, Панаме, Перу, США и Эквадоре.

Вирус Оропуш был обнаружен в 1955 году. Он передается людям через укусу насекомых, как правило, комаров. Заражение вызывает лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах, озноб, тошноту, рвоту и сыпь.

До этого доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщала, что симптомами неизвестного вируса, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), являются головная боль, покраснение глаз и симптомы, похожие на грипп.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения mpox в России.