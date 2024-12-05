Россияне рассказали, как часто обращаются к начальству на «ты»

Половина россиян поделились, что чаще всего обращаются к руководителю на «вы» и по имени-отчеству. В то же время треть россиян (35%) при общении называют начальство по имени и на «ты», а вот 15% тоже обращается к руководителю по имени, но на «вы».

Это показал опрос сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом само руководство чаще всего обращается к сотрудникам на «ты» и по имени (61%). У четверти опрошенных (24%) начальство соблюдает формальность при общении и зовет их на «вы» и по имени-отчеству, а у 15% респондентов начальник зовет их по имени, но все же на «вы».

У 27% участников исследования руководитель примерно одного с ними возраста (± до 4 лет). 20% поделились, что руководство старше их более чем на 10 лет, а у 10% — на 5-10 лет. У стольких же респондентов начальник моложе более чем на 10 лет, а у 16% — на 5-10 лет.

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