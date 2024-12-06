Российский айтишник сбежал из рабства в Мьянме после 6 месяцев пребывания в неволе

Российский айтишник попал в рабство в Мьянме, но смог сбежать вместе с другими заложниками в Таиланд после шести месяцев, устроив бунт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, мужчина работал за еду.

«Рабовладельцы» угрожали, если откажется разводить россиян — будут последствия. За это время успел познакомиться с другими рабами — все оказались гражданами Шри-Ланки», — говорится в сообщении.

Россиянину вместе с другими пленными удалось устроить бунт, они смогли позвонить в посольство Шри-Ланки, чтобы иметь возможность пересечь границу. Пленники смогли выбраться и добраться до границы с Таиландом.

До этого папа Римский Франциск заявил о начале темных времен. Понтифик отметил, что в Европе чутко реагируют на украинский и ближневосточный конфликты, поскольку они близко расположены, и напомнил, что в мире продолжается множество других конфликтов, о которых говорят меньше, в том числе в Йемене и Мьянме.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.