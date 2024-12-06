В Чехии на заснеженной дороге перевернулся автобус

В Чехии в результате аварии автобуса на заснеженной дороге пострадали 11 человек. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Моравско-Силезского края Эву Михаликову сообщает РИА Новости.

По ее словам, ДТП произошло на северо-востоке Чехии в районе города Брунтал. По предварительным данным, в условиях сильного снегопада водитель рейсового автобуса с 20 пассажирами на борту не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась на левый бок.

«Прибывшие на помощь пожарные эвакуировали пассажиров через окно на крыше автобуса», — сказала Михаликова.

Травмы легкой и средней тяжести получили 11 человек, в том числе несколько детей в возрасте от четырех лет. В основном речь идет о повреждениях и ссадинах на конечностях и головах, у одного человека предположили сотрясение мозга. Пострадавших доставили в больницы городов Брунтал и Крнов.

Проверка показала отсутствие в организме водителя следов алкоголя или наркотических веществ.

5 декабря сообщалось, что в Москве автобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной. Пострадали как минимум пять человек. ДТП произошло на Боровском шоссе.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в российской столице.