Россиянка инвестировала в мошенников и напоролась на лжеюристов, пытаясь вернуть деньги

В Башкирии 61-летняя женщина инвестировала сбережения в мошенников, а потом попыталась вернуть украденное и попалась лжеюристам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, жительница города Стерлитамака решила инвестировать в акции под руководством связавшегося с ней злоумышленника. Она «вложила» 570 тысяч рублей и захотела вывести деньги, однако «аналитик по инвестициям» сказала, что это получится сделать лишь после пополнения счета. Женщина перевела мошенникам еще 200 тысяч рублей, однако деньги назад так и не получила, после чего заподозрила обман.

Россиянка решила обратиться за помощью не в полицию, а к юристам, рекламу которых увидела в интернете. В течение месяца она заплатила за юридические услуги около 600 тысяч рублей, однако после получения денег лжеспециалисты перестали выходить на связь.

После этого женщина пошла за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее россиянка, которую обвинили в пособничестве террористам, отдала мошенникам 7,6 млн рублей.