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Россиянка, которую обвинили в пособничестве террористам, отдала мошенникам 7,6 млн рублей

В Тамбове пожилая женщина перевела мошенникам 7,6 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Пожилая женщина из Тамбова поверила в обвинения мошенников и перевела им более семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферист представился «сотрудником силового ведомства» и обвинил 63-летнюю россиянку в пособничестве террористам, так как она якобы отправляла деньги на территорию недружественного государства.

После того, как женщина стала все отрицать, с ней связался якобы представитель службы безопасности банка. По его словам, кто-то пытался получить доступ к счетам пенсионерки, поэтому ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет.

В течение двух недель пострадавшая отправляла мошенникам средства. Всего она отдала им 7,6 миллиона рублей.

«Выполнив указанные операции, проанализировав общение, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее мошенники, похитившие 200 млн через «Пушкинские карты», получили тюремные сроки.

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