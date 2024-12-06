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Грабитель вырвал телефон у блогерши, которая в этот момент вела прямую трансляцию

В Лондоне грабитель вырвал телефон из рук блогера и попал в прямой эфир

В Лондоне у блогерши похитили телефон во время прямой трансляции, на которой она собирала деньги на благотворительность, сообщает Metro.

В начале этой недели, 2 декабря, 46-летняя Кассандра Бейкер вышла погулять со своими детьми. Во время вечерней прогулки она решила провести прямую трансляцию на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чтобы собрать деньги для благотворительной организации Women's Aid («Помощь женщинам в Англии»). Женщина двигалась по плохо освещенной улице на юго-востоке Лондона и весело расспрашивала подписчиков об их планах на вечер.

Британка рассказывала зрителям, что собирается приготовить на ужин лосося с картофельным пюре, когда к ней приблизился неизвестный. Мужчина в балаклаве выхватил телефон из рук женщины и скрылся на горном велосипеде. Вскоре Бейкер нашла способ выйти на связь и попросила зрителей трансляции опознать преступника, попавшего в кадр. Известно, что полиция до сих пор не производила арестов в связи с этим инцидентом, ведется следствие.

Ранее блогер попала в больницу из-за незнакомца со шприцем, напавшего на нее в метро.

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