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Екатеринбуржец пятый день ищет дочь, которую экс-супруга забрала и отдала неизвестным

В Екатеринбурге отец заявил о пропаже дочери, которую забрала его бывшая жена

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Shutterstock

В Екатеринбурге отец ищет свою трехлетнюю дочь, которую забрала его бывшая жена. Об этом он рассказал Ura.ru.

По словам 35-летнего Антона Осипенко, отца Богданы, он пятые сутки пытается выяснить, где находится его дочь. Мужчина утверждает, что он взял ребенка на выходные, а 1 декабря вернул ее матери, которая затем передала дочь неким знакомым, живущим в соседнем Богдановиче. При этом о пропаже Богданы отцу сообщили соседи его экс-супруги.

Антон говорит, что бывшая жена страдает от алкоголизма и последние три недели находилась в запое. После предполагаемого исчезновения дочери связаться с женщиной не получается. Екатеринбуржец обратился в полицию, но информации о ходе проверки ему не дают. В УМВД по городу ситуацию пока не комментировали.

Ранее бывшая жена депутата из Удмуртии обвинила его в похищении двоих детей.

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