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В Томской области школьник попал в больницу после попытки повторить трюк из соцсетей

В Томской области юноша сломал руку из-за попытки повторить тренд из соцсетей

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Depositphotos

Школьник из Томской области травмировался, попытавшись повторить трюк из соцсетей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в городе Стрежевой, в школе. На кадрах с места инцидента заметно, как одноклассники подкинули сверстника, но не поймали, поэтому подросток приземлился на руку, которую перед этим выровнял.

В результате она выгнулась в неестественном положении, у юноши диагностировали перелом. Приехавшие на место медики направили молодого человека в больницу Нижневартовска. Пострадавшего уже прооперировали, но в ближайшие несколько месяцев он будет восстанавливаться.

По словам подростков, которые подбрасывали школьника, они просто дурачились на перемене.

На ситуацию обратил внимание мэр города Валерий Даниченко. Он подтвердил информацию о случившемся и посоветовал родителям напомнить детям о том, что подобные игры «закончатся очень плохо».

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