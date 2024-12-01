Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскому танцовщику сломали палец гладиаторским мечом

В Михайловском театре артист Волков получил открытый перелом пальца на репетиции

close
пресс-служба Михайловского театра

Артисту балета Михайловского театра в Санкт-Петербурге Роману Волкову сломали палец муляжом холодного оружия — гладиаторского меча. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 35-летний Волков неудачно подставил руку под реквизит во время репетиции. В больнице врачи диагностировали открытый перелом указательного пальца со смещением и повреждение сухожилия. После наложения гипса артиста отправили домой восстанавливаться.

Из открытых источников известно, что танцовщик, в частности, занят в спектакле Михайловского театра «Спартак».

Накануне телеведущая Анфиса Чехова призналась, что у нее появились проблемы со здоровьем после участия в одном танцевальном шоу.

Чехова рассказала, что у нее болело все после тренировок так, что она не могла поднять ногу. В один момент знаменитость потянула себе пах и плечо.

Ранее актер Аль Пачино рассказал об интимной травме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами