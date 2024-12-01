Российскому танцовщику сломали палец гладиаторским мечом

Артисту балета Михайловского театра в Санкт-Петербурге Роману Волкову сломали палец муляжом холодного оружия — гладиаторского меча. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 35-летний Волков неудачно подставил руку под реквизит во время репетиции. В больнице врачи диагностировали открытый перелом указательного пальца со смещением и повреждение сухожилия. После наложения гипса артиста отправили домой восстанавливаться.

Из открытых источников известно, что танцовщик, в частности, занят в спектакле Михайловского театра «Спартак».

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