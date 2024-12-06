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Минюст лишил «Международную лигу трезвости и здоровья» госрегистрации

Суд в Москве исключил «Международную лигу трезвости и здоровья» из госреестра

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Тушинский суд города Москвы удовлетворил заявление министерства юстиции РФ о прекращении функционирования Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья» и удалении информации о данной некоммерческой организации из государственного реестра. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья» прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица… исключить сведения о нем из Единого государственного реестра юридических лиц», — огласил решение судья.

В судебном процессе присутствовал представитель Минюста, в то время как ответчик не явился на заседание. Суд поддержал доводы министерства, изложенные в административном иске о прекращении работы этой некоммерческой организации, и удовлетворил заявление.

6 ноября Министерство юстиции РФ подало иск против Союза общественных организаций «Международная лига трезвости и здоровья», потребовав у суда исключить сведения о некоммерческой организации из государственного реестра и прекратить ее деятельность на территории страны.

Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала запретить «Форум свободных государств постРоссии».

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