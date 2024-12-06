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Многоэтажка в Сочи потрескалась из-за смещения грунта

Mash: в Сочи из-за смещения грунта потрескалась многоэтажка

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Телеграм-канал Kub Mash

В Сочи на многоэтажном доме появились трещины из-за смещения грунта, жители винят в этом строящийся отель. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Дорога на Большой Ахун. На одной из многоэтажек, расположенных там, из-за просадки грунта появились трещины. Отмечается, что до этого та же участь постигла другие дома, находящиеся поблизости.

Местные жители винят в происходящем работы, которые проводятся в новом гостиничном комплексе Cosmos Selection Green Residence. Однако на жалобу собственников Департамент по надзору за строительством ответил, что расстояние между домами и отелем составляет около 55 метров, что больше нормы. Специалисты замерили трещины и намерены следить за их величиной.

Ранее стена многоквартирного дома в Нижнем Новгороде рухнула на детские кроватки.

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