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Стена многоквартирного дома в Нижнем Новгороде рухнула на детские кроватки

В Нижнем Новгороде стена многоквартирного дома рухнула на детские кроватки

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Shutterstock

В Нижнем Новгороде стена дома, на состояние которого жильцы жалуются уже 15 лет, обрушилась на детские кроватки. Об этом сообщает Telegram-канал «Кстати».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном в Автозаводском районе. Бетонные плиты строения рухнули на детские кроватки, стоявшие в одной из квартир. Малолетние чудом не пострадали — в этот день их не оказалось дома, так как они вместе с родителями были в отъезде.

Сообщается, что жители дома с 2008 года жаловались администрации на состояние строения и добивались того, чтобы там провели капитальный ремонт или признали здание аварийным. Однако ни того, ни другого не было сделано.

На кадрах с места инцидента видно, что весь дом опутан сетью трещин. Местами стены удерживают металлические подпорки. По словам одной из жительниц, капитальный ремонт запланирован в 2050 году.

Ранее подвесной потолок спас ребенка от рухнувших обломков бетонного перекрытия.

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