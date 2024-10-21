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В Чувашии подросток напал с ножом на сожителя матери

В Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери

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Pexels

В Новочебоксарске пьяный школьник несколько раз ударил ножом в грудь сожителя матери. Об этом сообщает СУ СК РФ республики Чувашия.

Инцидент произошел днем 20 октября, 17-летний юноша поссорился с сожителем матери, в ходе конфликта он схватил нож и несколько раз ударил им отчима. Спасти пострадавшего медики не смогли.

Нападавшего подростка удалось задержать, установлено, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете в органах системы профилактики подростковой преступности. Обстоятельства нападения устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тверской области 15-летнего подростка жестоко избили, а затем заставляли танцевать лезгинку и валяться в луже. Агрессор после избиения начал заставлять пострадавшего подростка встать на колени и просить прощения. Произошедшим заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.

Ранее москвич выбежал из подъезда с тесаком за женщиной с собакой.

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