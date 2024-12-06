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Гражданку Украины заочно арестовали за незаконное пересечение границы РФ

Украинке Буцко предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Гражданке Украины Диане Буцко заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Курской области.

«Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство Пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Буцко Д.В., ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»)», — говорится в сообщении.

Буцко объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Согласно информации следственных органов, Буцко вместе с не установленными лицами, будучи частью организованной группы, 6 августа 2024 года незаконно пересекла границу России. При этом она использовала транспортное средство, принадлежащее вооружённым формированиям Украины, с намерением провести съемки репортажа на территории Суджанского района Курской области.

На днях суд заочно арестовал гражданина Германии Коннолли Николаса Симона, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации в Курской области.

Ранее российский суд заочно арестовал журналистку из Франции, побывавшую под Курском.

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