Нарушивший режим пребывания в РФ предложил полицейскому взятку и оказался в колонии

В Санкт-Петербурге приезжего признали виновным в совершении преступления по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, 20 апреля 2024 года мужчина пришел в отделение полиции, так как в отношении него велось разбирательство по административной статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Чтобы замять дело, мигрант предложил должностному лицу 15 тысяч рублей. Но вместо решения вопроса получил обвинение по уголовной статье.

«С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее петербуржца оштрафовали на 360 тысяч рублей за фиктивную регистрацию семерых мигрантов.