В Румынии завели уголовные дела из-за вмешательства в выборы

По факту массированного вмешательства в выборы президента Румынии генпрокуратура страны возбудила два уголовных дела. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«По факту вмешательства в президентские выборы открыты два уголовных дела. Это стало возможным после того, как были рассекречены документы, указывающие на создание тысяч фальшивых аккаунтов в интернете с целью воздействия на избирателей», — пишет вещатель.

В прокуратуре отметили, что речь идет о новом типе преступлений, ранее не встречавшихся в стране.

«В рамках параллельных расследований прокуратура также проверяет возможные экономические преступления, отмывание денег и попытки подкупа избирателей», – отмечается в публикации на сайте телеканала.

6 декабря Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Уточняется, что данное решение означает перезапуск всего процесса президентских выборов с начала.

Ранее в МИД заявили об антироссийской истерии в Румынии.