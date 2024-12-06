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В Румынии завели уголовные дела из-за вмешательства в выборы

Генпрокуратура Румынии завела два уголовных дела из-за вмешательства в выборы

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Creative Lab/Shutterstock

По факту массированного вмешательства в выборы президента Румынии генпрокуратура страны возбудила два уголовных дела. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«По факту вмешательства в президентские выборы открыты два уголовных дела. Это стало возможным после того, как были рассекречены документы, указывающие на создание тысяч фальшивых аккаунтов в интернете с целью воздействия на избирателей», — пишет вещатель.

В прокуратуре отметили, что речь идет о новом типе преступлений, ранее не встречавшихся в стране.

«В рамках параллельных расследований прокуратура также проверяет возможные экономические преступления, отмывание денег и попытки подкупа избирателей», – отмечается в публикации на сайте телеканала.

6 декабря Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Уточняется, что данное решение означает перезапуск всего процесса президентских выборов с начала.

Ранее в МИД заявили об антироссийской истерии в Румынии.

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