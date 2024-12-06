Россиянка выкупила все багажное отделение самолета, чтобы доставить брендовые вещи из ОАЭ

Россиянка выкупила все багажное отделение самолета, чтобы привезти из-за границы в Москву брендовые вещи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, рейс, который привез 50 коробок с люксовыми товарами женщины, прибыл во Внуково из Дубая 5 декабря. При этом, как утверждают другие пассажиры, летевшие тем же самолетом, их багаж авиакомпания оставила за границей. Они возмущены тем, что дожидаются его более 16 часов.

При этом россиянка, выкупившая багажное отделение, также поначалу получила не весь регистрируемый багаж. Женщина не досчиталась 137 коробок. Они частично прибыли со следующим самолетом из ОАЭ.

По словам пассажиров, чей багаж пока не доехал, они несколько часов заполняли необходимые документы, чтобы вернуть свои вещи, но пока не дождались их.

Ранее Минтранс запретил авиакомпаниям отменять обратные билеты опоздавших на рейс.