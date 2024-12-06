В Кургане пятилетняя девочка попала в больницу, выпав из окна детского сада

В Кургане пятилетний ребенок пострадал после падения из окна детского сада. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Заозерный. По версии следствия, девочка осталась в раздевалке одна, после чего выпала из окна второго этажа. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую, о характере травм не сообщается.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В рамках следствия будут изучены все обстоятельства происшествия. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям персонала дошкольного учреждения», – поделились в ведомстве.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, вероятно, воспитательница помогала собираться другим детям. Сейчас в учреждении проводится проверка.

По словам педагогов из других учреждений города, около 10 часов утра им провели инструктаж по безопасности, в котором особое внимание уделялось закрытым окнам.

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