Беременная ростовчанка выпала из салона автобуса

В Ростове произошло ДТП с участием женщины. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице 339-й Стрелковой Дивизии. По данным источника, женщина находилась в салоне автобуса, который стоял на остановке. Когда транспорт начал двигаться, женщина потеряла равновесие и выпала из салона.

Россиянке вызвали скорую помощь, медики доставили ее в местную больницу. Позже выяснилось, что женщина была беременной.

По данным Госавтоинспекции региона, женщина не пострадала. Там добавили, что причиной произошедшего стала ее неосторожность.

Как сообщает «ДОН 24», россиянка получила травму живота. Перевозчик комментировать ситуацию журналистам отказался.

До этого в Омске женщину госпитализировали после того, как она выпала на проезжую часть. Перед этим россиянка упала на дверь, после чего оказалась на асфальте и получила травмы. В момент ДТП в салоне находились десять пассажиров.

До этого в Костроме водитель автобуса зажал голову ребенка дверью.