Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная причина ранней деменции

Психолог Максименко: бесконтрольное потребление контента способствует деменции

close
Shutterstock

Бесконтрольное потребление контента из большого количества источников, что стало обыденностью в последние годы, способствует развитию клипового мышления и угнетению когнитивных способностей. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко.

Она пояснила, что мозг является носителем определенного количества информации, и если постоянно потреблять бесполезный контент, пространства для нужного не останется.

«Нам нужно применить полученную информацию, а если мы этого не делаем, то она откладывается и образует информационный мусор. Из-за этого у людей происходит чаще деменция, продолжительность жизни становится ниже», — сказала специалист.

Недавно ученые из Каролинского института (Швеция) установили, что при лобно-височной деменции не наблюдается активации лобных долей мозга, отвечающих за сопереживание другим людям. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Специалисты отмечают, что, хотя деменция обычно характеризуется проблемами с памятью, лобно-височный ее тип связан именно с потерей способности сопереживать другим людям. Он может напоминать другие психические расстройства с недостатком эмпатии, например, психопатию.

Ранее ученые назвали два фактора ухудшения работы мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами