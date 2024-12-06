Названа неожиданная причина ранней деменции

Бесконтрольное потребление контента из большого количества источников, что стало обыденностью в последние годы, способствует развитию клипового мышления и угнетению когнитивных способностей. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко.

Она пояснила, что мозг является носителем определенного количества информации, и если постоянно потреблять бесполезный контент, пространства для нужного не останется.

«Нам нужно применить полученную информацию, а если мы этого не делаем, то она откладывается и образует информационный мусор. Из-за этого у людей происходит чаще деменция, продолжительность жизни становится ниже», — сказала специалист.

Недавно ученые из Каролинского института (Швеция) установили, что при лобно-височной деменции не наблюдается активации лобных долей мозга, отвечающих за сопереживание другим людям. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Специалисты отмечают, что, хотя деменция обычно характеризуется проблемами с памятью, лобно-височный ее тип связан именно с потерей способности сопереживать другим людям. Он может напоминать другие психические расстройства с недостатком эмпатии, например, психопатию.

Ранее ученые назвали два фактора ухудшения работы мозга.