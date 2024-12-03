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Деменция снижает способность к сопереживанию, подтвердили ученые

JAMA: при деменции пропадает активность участков мозга, отвечающих за эмпатию

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Ученые из Каролинского института (Швеция) установили, что при лобно-височной деменции не наблюдается активации лобных долей мозга, отвечающих за сопереживание другим людям. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 82 пациента с диагностированной лобно-височной деменцией. Эта патология нейродегенеративного характера связана с поражением височных и лобных долей головного мозга. Они отвечают за контроль поведения и речи, способность к планированию, организации действий.

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые отслеживали, как активность мозга испытуемых менялась, когда им показывали изображения рук, пронзенных иглами. Исследователи стремились выяснить, как люди с деменцией реагируют на страдания других.

Результаты показали, что у лиц с таким заболеванием не активируются лобные доли мозга в отличие от здоровых людей того же возраста. По словам ученых, в лобных долях мозга формируется эмпатия — способность «почувствовать» эмоции другого человека.

Исследователи подчеркнули, что, хотя деменция обычно характеризуется проблемами с памятью, лобно-височный ее тип связан с потерей способности сопереживать другим людям. Он может напоминать другие психические расстройства с недостатком эмпатии, например, психопатию.

Ранее ученые выяснили, что по глазам можно предсказать развитие деменции.

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