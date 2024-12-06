В Японии в продаже появились носимые одеяла с карманами для еды, пишет Sora News.

Как рассказали авторы идеи, в Японии наблюдаются ярко выраженные сезонные колебания погоды, и жители страны готовятся к наступлению холодного времени года. С сокращением солнечных часов и ухудшением погодных условий наступает идеальный момент, чтобы погрузиться в мир видеоигр и книг, наслаждаясь уютом, благодаря разработанному носимому одеялу.

Создатели отмечают, что модель выделяется своим тщательным дизайном и практичностью. Особое внимание заслуживает встроенный мешочек для закусок, который прикреплен к области груди и позволяет всегда иметь под рукой любимое угощение.

Кроме того, в правом рукаве предусмотрено отделение для салфеток, что поможет избежать загрязнения игровых контроллеров и экранов. Само же одеяло оснащено длинными рукавами с отверстиями для пальцев.

Ранее компания из Японии разработала специальный фильтр, который превращает гневные крики в спокойную речь благодаря искусственному интеллекту.