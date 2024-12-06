Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии в продаже появились носимые одеяла с карманами для еды

Sora News : в Японии начали продавать носимые одеяла с карманами под закуски

close
Belle Maison

В Японии в продаже появились носимые одеяла с карманами для еды, пишет Sora News.

Как рассказали авторы идеи, в Японии наблюдаются ярко выраженные сезонные колебания погоды, и жители страны готовятся к наступлению холодного времени года. С сокращением солнечных часов и ухудшением погодных условий наступает идеальный момент, чтобы погрузиться в мир видеоигр и книг, наслаждаясь уютом, благодаря разработанному носимому одеялу.

Создатели отмечают, что модель выделяется своим тщательным дизайном и практичностью. Особое внимание заслуживает встроенный мешочек для закусок, который прикреплен к области груди и позволяет всегда иметь под рукой любимое угощение.

Кроме того, в правом рукаве предусмотрено отделение для салфеток, что поможет избежать загрязнения игровых контроллеров и экранов. Само же одеяло оснащено длинными рукавами с отверстиями для пальцев.

Ранее компания из Японии разработала специальный фильтр, который превращает гневные крики в спокойную речь благодаря искусственному интеллекту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами