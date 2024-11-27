Россиянин получил 13 лет колонии за изнасилование пятилетней дочери соседки

Житель Ижевска получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над малолетней девочкой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Удмуртия.

Как удалось установить и доказать следствию, в июле 2024 года пьяный 55-летний мужчина надругался над пятилетней дочерью соседки по дому. В отношении насильника было возбуждено уголовное дело, заседания суда проходили в закрытом режиме.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, он получил 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры в интересах малолетней потерпевшей и взыскал с осужденного в пользу девочки в счет компенсации морального вреда в сумме 500 тыс рублей.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 27-летний мужчина надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала. Мужчина употреблял алкоголь, находясь дома с двумя сыновьями и дочерью. В какой-то момент он остался с семилетней девочкой наедине и надругался над ней. Позже об этом стало известно супруге мужчины, которая 21 ноября обратилась за помощью в правоохранительные органы. Во время допроса россиянин дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина пробрался в дом семьи и изнасиловал ребенка, пока его родители были внизу.