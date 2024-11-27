Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Россиянин получил 13 лет колонии за изнасилование пятилетней дочери соседки

В Удмуртии мужчина изнасиловал пятилетнюю дочь соседки

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Ижевска получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над малолетней девочкой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Удмуртия.

Как удалось установить и доказать следствию, в июле 2024 года пьяный 55-летний мужчина надругался над пятилетней дочерью соседки по дому. В отношении насильника было возбуждено уголовное дело, заседания суда проходили в закрытом режиме.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, он получил 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры в интересах малолетней потерпевшей и взыскал с осужденного в пользу девочки в счет компенсации морального вреда в сумме 500 тыс рублей.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 27-летний мужчина надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала. Мужчина употреблял алкоголь, находясь дома с двумя сыновьями и дочерью. В какой-то момент он остался с семилетней девочкой наедине и надругался над ней. Позже об этом стало известно супруге мужчины, которая 21 ноября обратилась за помощью в правоохранительные органы. Во время допроса россиянин дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина пробрался в дом семьи и изнасиловал ребенка, пока его родители были внизу.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами