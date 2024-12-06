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Пенсионеру, который употреблял марихуану в качестве обезболивающего, грозит реальный срок

Пенсионер из ЕАО попал под следствие за употребление марихуаны из-за болей

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Shutterstock

Житель Еврейской автономной области попался на хранении наркотических средств, которые он использовал в качестве обезболивающего. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Недавно домой к 63-летнему жителю села Венцелево пришли полицейские, в надворной постройке они обнаружили два алюминиевых бидона и бочку, наполненных растительной массой со специфическим запахом, и задержали хозяина. Запасы подозрительного вещества отдали на экспертизу, которая показала, что пенсионер хранил в сарае более 14 кг марихуаны.

Мужчина признался, что собрал дикорастущую коноплю за огородом и хранил для личного употребления. По словам подозреваемого, наркотик он использовал, чтобы снимать болевые ощущения в печени от хронического заболевания. При этом жена пенсионера ни о чем не догадывалась. Его уже привлекли к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача. Кроме того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее онкобольной россиянин запер на балконе жену, которая заставляла его принимать лекарства.

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