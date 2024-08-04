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Онкобольной запер на балконе жену, которая заставляла его принимать лекарства

В Новосибирске мужчина с онкологией запер на балконе жену, чтобы не пить таблетки

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Shutterstock/Dennis Gross

Житель Новосибирска не хотел пить назначенные ему лекарства и запер жену на балконе, чтобы она его не заставляла. Об этом рассказали в городской аварийно-спасательной службе.

Инцидент произошел минувшей ночью в одном из домов по улице Бориса Богатова в Октябрьском районе. Женщине удалось сообщить спасателям, что ее запер на балконе муж. Сотрудники службы приехали на вызов и помогли жительнице вернуться в квартиру.

Оказалось, что ее супруг страдает от 4-й стадии онкологии. Мужчина 1960 года рождения не хотел подключаться к аппарату искусственного дыхания и пить таблетки, поэтому решил изолировать жену, которая заставляла его выполнять предписания врачей.

В июле помощь спасателей потребовалась россиянке, которую запер на балконе собственный сын.

Ранее россиянин едва не выпал из окна из-за галлюцинаций.

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