Готовность помочь другому назвали одной из ценностей россиян

Волонтерство и добровольчество являются наглядной иллюстрацией национального характера россиян, заявил политолог, первый заместитель председателя комиссии общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Волонтеры являются проводниками традиционных ценностей России. Добровольческое волонтерское движение очень чутко реагирует на запросы людей. Бывает так, что власть не всегда успевает адресно отреагировать, а волонтеры это чувствуют, передают сигнал дальше. В результате помощь людям становится частью государственной политики», — сказал он.

По словам политолога, еще во время создания первых инициатив по развитию добровольческого движения президент России Владимир Путин видел перспективу.

«Путин, как и наше общество», разделяет все те ценности, среди которых есть взаимопомощь и взаимовыручка. Волонтерство имеет важное для России значение», — сказал политолог.

Асафов отметил, что участие Путина в «Елке желаний» мотивирует людей к волонтерству и благотворительной помощи.

«Я и сам иногда принимаю участие в «Елке желаний». И это не только для того, чтобы помочь конкретному ребенку или семье, а чтобы своим примером показать, что любой может приносить людям добро. Запрос на добрые дела в России крайне высок, и у россиян высокая готовность их делать, так как возможность делать бескорыстные поступки является одним из важнейших для нашего народа», — сказал он.

Асафов подчеркнул, что для государства очень важно волонтерское движение, поэтому его активно развивают и привлекают туда молодежь.

Напомним, ранее Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Международной премии #МыВместе.