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Российский хирург получил срок за домашнее обрезание младенцу

В Ленобласти хирургу дали срок за домашнее обрезание младенцу

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Shutterstock

В Ленобласти хирурга осудили за обрезание младенцу, проведенное в домашних условиях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, суд установил, что хирург, работавший в Тосненской клинической больнице, провел младенцу 2024 года рождения обрезание крайней плоти в домашних условиях за восемь тысяч рублей. После этого ребенка госпитализировали с послеоперационным кровотечением, мальчику потребовалась выполнить пластику кожи. Вред, нанесенный здоровью малолетнего, оценили как тяжкий.

Пушкинский районный суд рассмотрел уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденное в отношении хирурга. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Врача также лишили права заниматься медицинской деятельностью на два года.

Ранее семилетнему мальчику провели ампутацию после неудачного обрезания.

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