Семилетнему мальчику ампутировали гениталии после неудачного обрезания

В Турции врача города Кайсери подозревают в оказании некачественной медицинской помощи: семилетний мальчик попал в реанимацию после операции по обрезанию, проведенной хирургом. Об этом сообщает местное издание Haberler.

По данным СМИ, мужчина провел манипуляции в кабинете санатория, хотя с 2015 года манипуляцию запрещено проводить в подобных учреждениях законом. После этого медик отпустил ребенка домой вместо того, чтобы наблюдать за пациентом последующие 24 часа. Спустя сутки мальчик пожаловался родителям на боли и отек, те рассказали об этом врачу — тот в свою очередь заверил, что так и должно быть.

Родители еще трое суток настаивали, чтобы сын носил повязку, но все-таки решили показать его другим специалистам. К этому времени у мальчика развилась гангрена. Ребенка поместили в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь. Кроме того, медики удалили ребенку половой орган.

В отношении хирурга правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В СМИ отмечают, что на мужчину и раньше поступали жалобы после операций по обрезанию.

Ранее в Калининграде ребенок попал в больницу с кровотечением после обрезания на дому.