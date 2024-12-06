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В Госдуме поддержали идею ввести единый стандарт воспитания в детских садах

Депутат ГД Вассерман поддержал единый стандарт образования в детских садах

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Depositphotos

Член Комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Ридусом» высказался в поддержку инициативы о введении в российских детсадах единого стандарта воспитания.

«Речь идет не о том, чтобы всех стричь под одну гребенку, а о том, чтобы установить некий минимальный набор требований, которые должны обеспечивать все детские сады. <...> Это ограничение не сверху, а снизу — тот уровень, которого все должны достичь», — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что нижняя палата намерена уточнить у Минпросвещения формулировку единого детсадовского стандарта.

5 декабря министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования предложил ввести единую образовательную программу и подходы к воспитанию в детских садах.

Он подчеркнул, что дошкольное образование является важным этапом воспитания ребенка. В связи с этим министр призвал решить вопрос о повышении его значимости.

Ранее в уральском городе запретили праздники с аниматорами в детских садах.

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