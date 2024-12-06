Британка жалуется, что люди часто принимают ее кошку за бездомную и забирают к себе домой, пишет Daily Mail.

Мишель Лавер, владелица кошки по кличке Лулу, вынуждена обращаться к людям с просьбой оставить ее животное в покое. Женщина объяснила, что питомица выглядит настолько «необычно», что прохожие часто принимают ее за бродячую и пытаются спасти.

«Многие думают, что Лулу побрили или плохо с ней обращались», — говорит Мишель, добавляя, что кошка даже имеет QR-код для идентификации.

Тем не менее, эта «необычная» внешность сделала Лулу местной знаменитостью. Лавер отметила, что кошка охотно принимает внимание окружающих, что и создает дополнительные трудности. А ветеринар, к которой часто приносят животное незнакомцы, имеет контактные данные Мишель, чтобы позвонить ей в подобных случаях.

Ранее пожарные спасли кошку, застрявшую в водосточной трубе вниз головой.