В Англии пожарные спасли кота, застрявшего в водосточной трубе вниз головой, пишет Sky News.

Кот по кличке Джон был найден застрявшим в водосточной трубе головой вниз. После того, как хозяева питомца позвонили спасателям, по адресу приехала команда пожарных. С помощью специальных инструментов специалисты обрезали кусок трубы, и животное оказалось на свободе.

«Команда использовала лестницы и небольшие инструменты, чтобы помочь Джону», — говорится в заявлении.

Первичный осмотр показал, что кот не получил серьезных травм. Несмотря на то, что питомцу проводили кислородную терапию и давали седативные препараты, пока пожарные делали свою работу, он чувствовал себя хорошо.

«Глядя на эту морду, я не верю, что это повторится снова», — шутят пользователи соцсетей.

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