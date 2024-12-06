Крым остался бы украинским, если бы не смена власти в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.

«Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе», — сказал он.

По словам министра, российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся в 2014 году конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо выполнения Минского соглашения, которое было «саботировано» новосформированным правительством Украины.

Это правительство должно было вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими смену власти, и способствовать развитию экономических отношений, но ничего из этого не было сделано, добавил Лавров.

5 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не работал все десять лет российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины нет сил на возврат Крыма.