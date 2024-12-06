Беременная россиянка пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога

Жительница Нижнего Новгорода после обследования в кабинете УЗИ одного из городских роддомов написала жалобу в Минздрав. В ней заявила, что возмущена камерой в кабинете, которая, по ее мнению, направлена на промежность обследуемых пациенток. В ответ ведомство пояснило, зачем в кабинете ведется видеосъемка, и опровергло предположение пациентки. Об этом сообщает издание NewsNN в Telegram-канале.

В Минздраве рассказали, что камера в кабинете УЗИ роддома №1 появилась в 2023 году, чтобы «исключить человеческий фактор при проведении ответственного пренатального исследования». Там уточнили, что камера установлена в изголовье пациента и в ее обзор попадают лицо и руки врача, живот пациента и экран на стене, где ведется трансляция с монитора УЗИ-аппарата. В ведомстве подчеркнули, что «промежность объектив камеры не захватывает».

Также в Минздраве напомнили, что на двери кабинета висит объявление, предупреждающее о видеосъемке. В день обследования заявительницы врач не выложила достаточное количество бланков «информированного согласия о видеонаблюдении». В Минздраве пояснили, что медик сама беремена и это был ее последний рабочий день перед декретным отпуском.

Ранее в Уфе пациентки больницы заметили камеры в кабинете гинеколога.