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В российской больнице установили камеры в кабинете гинеколога

В Уфе пациентки больницы заметили камеры в кабинете гинеколога

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Пациентки больницы Уфы пожаловались на наличие камер в кабинете гинеколога. Об этом сообщает «Подъем».

По словам самих женщин, устройство установили напротив смотрового кресла. Помимо этого, перед приемом россиянок попросили подписать документ, в котором они дают согласие на съемку.

В медучреждении прокомментировали ситуацию, главврач подтвердил наличие подобной бумаги.

«Пациенты при оформлении документации подписывают информированное предупреждение о проведении видеосъемки в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания», – поделился медик.

По его словам, эти и другие камеры на территории больницы установлены в соответствии с постановлением правительства, связанным с «антитеррористической защищенностью объектов».

Главврач подчеркнул, что съемка во время осмотра исключена. Более того, доступ к материалам ограничен, их могут посмотреть только правоохранители.

Ранее родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря на Урале.

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