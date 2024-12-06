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Водитель грузовика с фруктами случайно задавил грузчика в Приморье

В Приморье водитель грузовика с фруктами случайно задавил грузчика

В Приморье грузовик с продуктами для магазина случайно задавил грузчика. Об этом сообщает Newsbox24.tv.

По информации издания, инцидент произошел 6 декабря в городе Дальнегорске. Водитель грузовика с фруктами, которые он привез в магазин «Близкий», начал сдавать назад и не заметил, что там стоит грузчик. Автомобиль придавил мужчину и не смог отъехать, чтобы его освободить — на дороге был гололед, машина не могла тронуться с места.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего вытащили и поместили в реанимобиль, однако спасти его не удалось. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого двое рабочих получили ожоги во время перекачивания сырья на российском химзаводе. У обоих мужчин пострадали шеи, лица, руки и ноги. Государственная трудовая инспекция начала проверку по факту случившегося.

Ранее россиянин случайно отпилил себе руку на работе.

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