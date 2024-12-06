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В СК нашли преступника благодаря схожести его биоматериала с судимым родственником

В СК нашли насильника благодаря схожести его генотипа с генотипом заключенного

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СК РФ по Челябинской области

В Следственном комитете раскрыли серию изнасилований в Челябинской области, по которым много лет не было подозреваемых. Это удалось благодаря сравнению генотипа преступника с генотипом людей, которые отбывали сроки в колонии. Насильник оказался близким родственником мужчины, который уже отбывает наказание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, злоумышленник орудовал в 2016–2018 годах на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска. Он подкараулил четырех женщин, когда они выходили из своих квартир, и изнасиловал их, после чего обворовал. Долгое время о преступнике было известно только то, что он был одет в балаклаву.

После осмотра мест преступлений правоохранители провели молекулярно-генетические судебные экспертизы, по результатам которых был выявлен генотип подозреваемого. Далее этот генотип сравнили с генотипами ранее судимых и привлекаемых к уголовной ответственности, у которых в ходе следственных действий забирали биоматериал.

«В ноябре текущего года получены сведения, что один из проверяемых лиц может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии «ребенок-родитель», — рассказали в ведомстве.

После этого следователи вышли на 51-летнего подозреваемого. Благодаря правильной тактике допроса и предъявления доказательств, мужчина сознался в преступлениях, а также сообщил еще о двух эпизодах, сведения о которых у правоохранителей отсутствовали.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Ранее в Петербурге мигрант-насильник заманивал девушек домой с помощью варенья: мужчину подозревают в серии изнасилований.

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