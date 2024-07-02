В Петербурге мигрант-насильник заманивал девушек домой с помощью варенья

В Петербурге 62-летнего мигранта заподозрили в серии изнасилований девушек, согласившихся зайти в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, пожилой мужчина подошел к девушке на автобусной остановке возле метро «Пионерская» и заявил, что у него день рождения и приподнятое настроение. По словам россиянки, незнакомец был добр, много улыбался и сумел уговорить ее зайти в гости якобы на чай, однако уже там стал наливать ей алкоголь и искать близости.

Девушка несколько раз пыталась уйти, однако мужчина, по ее словам, заставлял ее дальше пить коньяк, а затем раздел и изнасиловал. Затем «улыбчивый именинник» отправил ее домой на такси. После произошедшего россиянка обратилась с заявлением в полицию.

По данным РЕН ТВ, о похожем случае рассказала еще одна девушка. К ней также у метро «Пионерская» подошел «именинник», который звал ее к себе в гости и предлагал угостить вареньем, однако та не поддалась на уговоры.

Полицейские задержали предполагаемого серийного насильника. Им оказался ранее судимый за нападения на девушек на сексуальной почве уроженец Азербайджана. Стражи порядка расследуют произошедшее и собирают данные о других эпизодах, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать.