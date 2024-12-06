Мужчина столкнул жену со скалы и потребовал у нее многомиллионную компенсацию за развод

Китаец столкнул жену со скалы в Таиланде и потребовал у нее $4 млн за их развод. Об этом сообщает SCMP.

В июне 2019 года Ванг Нань, тогда находившаяся в положении, упала с 34-метрового утеса в национальном парке Таиланда. Она получила 17 переломов и перенесла обширную операцию, в ходе которой ей установили 100 стальных штифтов и наложили 200 швов. Она потеряла своего нерожденного ребенка, и врачи сообщили, что она больше никогда не сможет забеременеть естественным путем. Суд установил, что к трагическому инциденту причастен ее муж, Ю Сяодун, в июне прошлого года его приговорили к 33 годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Тем не менее, брак между жертвой и злоумышленником так и не был расторгнут. Недавно Ванг рассказала, что муж потребовал у нее $4 млн в качестве компенсации за «эмоциональную потерю» при разводе. Мужчину поддерживает его мать, которая даже обвиняет Ванг в случившемся, утверждая, что женщина сама спровоцировала ее сына своими успехами в бизнесе. По ее словам, Сяодун «совершил ошибку», так как жена была значительно богаче его.

В сентябре Ванг объявила о рождении сына, зачатого с помощью ЭКО, который однако был зарегистрирован как ребенок от Сяодуна, ведь по китайским законам они по-прежнему состоят в законном браке. Юрист, ознакомившийся с делом о затянувшемся из-за нелепых требований мужа разводе, назвал ситуацию «тупиковой» и «неразрешимой».

Ранее жена шесть лет ухаживала за парализованным мужем, но он бросил ее после выздоровления.