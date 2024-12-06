Врач рассказала, как пожилым людям пережить зиму без вреда для здоровья

Чтобы пожилым людям оставаться в тонусе и хорошо себя чувствовать в холодное время года, важно правильно питаться и вести активный образ жизни. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Зимний период с короткими днями и холодами может негативно сказаться на здоровье, особенно у пожилых людей. Чтобы поддерживать бодрость, иммунитет и общее самочувствие, важно уделять внимание как физическому, так и эмоциональному состоянию», — сказала Бурнацкая.

Она посоветовала совершать ежедневные прогулки, несмотря на непогоду. Это поднимет настроение и защитные силы организма.

Кроме того, по ее словам, важно уделять особое внимание сбалансированному питанию. Необходимо употреблять продукты, содержащие кальций (молочные продукты, орехи, зеленые овощи), витамин D (морская рыба, рыбий жир, икра), а также белки.

Спать важно не менее восьми часов, отходя ко сну и просыпаясь в фиксированное время, заключила врач.

Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин до этого говорил, что скандинавская или северная ходьба помогает пожилым людям укрепить свое здоровье без риска получения травм. По его словам, такая активность представляет собой один из видов аэробной физической нагрузки.

Ранее врач рассказала о пользе ананасов для здоровья пожилых.