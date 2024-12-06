Судебные приставы не дали россиянину съездить на концерт Агутина в Екатеринбурге

Пермяка, собиравшегося на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, поймали на вокзале из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

По данным ведомства, житель Перми не выплатил 450 тыс. рублей, положенные его семилетнему сыну. Мужчина знал о задолженности и избегал встречи с судебными приставами, не появляясь по месту регистрации и не устраиваясь на работу официально. Воспитанием ребенка он также не занимался, однако вел активную жизнь и путешествовал.

Когда сотрудники службы узнали, что отец мальчика собирается поехать в Екатеринбург, чтобы посмотреть на своих кумиров, они решили помешать ему сделать это. В итоге должника задержали прямо на вокзале в Перми перед посадкой в поезд, направлявшийся в столицу уральского региона. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание детей. На концерт пермяк так и не попал и оказался под административным арестом на 10 суток.

Ранее приставы снесли дом россиянина и обязали его заплатить за это.