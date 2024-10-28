Приставы снесли дом россиянина и обязали его заплатить за это

В Перми приставы снесли жилой дом и обязали заплатить за это владельца постройки, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Дом площадью 80 квадратных метров в микрорайоне Чапаевский был признан самовольно построенным. Собственник не имел разрешения на строительство, и по решению суда был обязан снести строение. Хозяин дома не выполнил это требование, поэтому право на демонтаж было передано администрации Орджоникидзевского района.

Мужчину предупредили о начале исполнительного производства, но он не предпринял никаких действий. В результате дом снесли силами подрядной организации. Теперь пермяку, лишившемуся жилья, предстоит выплатить неустойку за каждый день просрочки выполнения решения суда и компенсировать расходы, понесенные администрацией при сносе.

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